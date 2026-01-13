ETV Bharat / sports

37 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ 14ರ ಪೋರ!: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಪದಕ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್​

ಧನಬಾದ್ ಸ್ಕೇಟರ್ ರುದ್ರಾಂಶ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ 37 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರುದ್ರಾಂಶ್
ರುದ್ರಾಂಶ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
ಧನಬಾದ್​ (ಜಾರ್ಖಂಡ್​): ಇಲ್ಲಿಯ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಧನಬಾದ್​ ಸ್ಕೇಟರ್ ರುದ್ರಾಂಶ್‌ನ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 37 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗದ ರುದ್ರಾಂಶ್​ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ತಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ (ETV Bharat)

4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರುದ್ರಾಂಶ್ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಆರಂಭವಾಯ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು. ರುದ್ರಾಂಶ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತಂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ರುದ್ರಾಂಶ್ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಧನಾಬಾದ್‌ನ ಬಿನೋದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರಾಂಶ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದಕ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಧನಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಉಳಿದವು ಕಂಚಿನ ಪದಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರುದ್ರಾಂಶ್
ರುದ್ರಾಂಶ್ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು 30ರ ನಡುವೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಂಶ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 500 ಮೀಟರ್ ರಿಂಕ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್​ ಲ್ಯಾಪ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ, ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರುದ್ರಾಂಶ್
ರುದ್ರಾಂಶ್ (ETV Bharat)

ಗುರುಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಓಮನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಮಾರಿಷಸ್‌ನಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಂಶ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ರುದ್ರಾಂಶ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಆಶಿಸಿದರು. ರುದ್ರಾಂಶ್‌ನನ್ನು ಮೊಹಾಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಕೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ರುದ್ರಾಂಶ್‌ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರುದ್ರಾಂಶ್​ ಗೆದ್ದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
ರುದ್ರಾಂಶ್​ ಗೆದ್ದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ರುದ್ರಾಂಶ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರುದ್ರಾಂಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅವನು ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದು ರುದ್ರಾಂಶ್‌ನ ಕನಸು. ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

