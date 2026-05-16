ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : May 16, 2026 at 11:18 AM IST
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಟೂರ್ನಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ರಾಬರ್ಟ್ ಲೆವಾಂಡೋವ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ರೊಡ್ರಿಗೋ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಗಾಯ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರೇ, ಪೋಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇಟಲಿಯಂತಹ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯ ಇಟಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿಯ ಆಫ್ಕಾನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಮತ್ತು ನೈಜೀರಿಯಾ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಂಗೇರಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ವರ್ಷ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರ
|ದೇಶ
|ರೋಡ್ರಿಗೋ
|ಬ್ರೆಜಿಲ್
|ರಾಬರ್ಟ್ ಲೆವಾಂಡೋವ್ಸ್ಕಿ
|ಪೋಲೆಂಡ್
|ಜಿಯಾನ್ಲುಯಿಗಿ ಡೊನ್ನಾರುಮ್ಮ
|ಇಟಲಿ
|ಜೇವಿ ಸಿಮ್ಮನ್ಸ್
|ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್
|ಸೆರ್ಜ್ ಗ್ನಾಬ್ರಿ
|ಜರ್ಮನಿ
|ಸ್ಯಾಂಡ್ರೊ ಟೋನಾಲಿ
|ಇಟಲಿ
|ವಿಕ್ಟರ್ ಒಸಿಮ್ಹೆನ್
|ನೈಜೀರಿಯಾ
|ಹ್ಯೂಗೋ ಏಕಿತಿಕೆ
|ಫ್ರಾನ್ಸ್
|ಅಡೆಮೋಲಾ ಲುಕ್ಮನ್
|ನೈಜೀರಿಯಾ
|ಜಾನ್ ಒಬ್ಲಾಕ್
|ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ
|ಇಡರ್ ಮಿಲಿಟಾವೊ
|ಬ್ರೆಜಿಲ್
|ಖ್ವಿಚಾ ಕ್ವಾರಟ್ಸ್ಖೇಲಿಯಾ
|ಜಾರ್ಜಿಯಾ
|ಡೊಮಿನಿಕ್ ಸ್ಜೊಬೊಸ್ಲೈ
|ಹಂಗೇರಿ
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್
ಜೂನ್ 11 ರಿಂದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಜುಲೈ 19ರಂದು ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 43 ತಂಡಗಳು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡಗಳು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ಗಳು ಆರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 12 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಇರಲಿವೆ.
ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನ 16 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದ 8 ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ 9 ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು, ಒಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ನಿಂದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ ಆರು ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ - ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಓಷಿಯಾನಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ 26 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಡಿಡಿಯರ್ ಡೆಸ್ಚಾಂಪ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ರಾಬಿನ್ ರಿಸ್ಸರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಲೆನ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವ ರಿಸ್ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
