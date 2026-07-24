ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ಜುಡೋ ಪಟು ತುಲಿಕಾ ಮಾನ್ ಅಮಾನತು!!
ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಜುಡೋ ಪಟು ತುಲಿಕಾ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ನಾಡಾ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 8:15 PM IST
ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಜುಡೋ ಅಥ್ಲಿಟ್ ತುಲಿಕಾ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ನಾಡಾ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಅವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ +78 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಲಿಕಾ ಮಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಕಾರಣ, 27 ವರ್ಷದ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ತುಲಿಕಾ ಮಾನ್ 2026ರ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದಲೂ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೂಡೋ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದೆ.
🚨🇮🇳 A huge blow for Team India!— Khel Now (@KhelNow) July 24, 2026
Judoka Tulika Maan has been suspended ahead of the Commonwealth Games, dealing a major setback to India's campaign. pic.twitter.com/WzjwdvVFBV
ತುಲಿಕಾ ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ತರಬೇತುದಾರ, "ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು NADA ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಜೂಡೋ ತರಬೇತುದಾರ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರಗಿನ ಡೋಪಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೂಡೋ ಪಟು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ (73 ಕೆಜಿ) ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಂಡದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
27 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಜೂಡೋ ಪಟು ತುಲಿಕಾ ಮಾನ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜೂಡೋದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಮೃತಾ ಅವರಿಂದ ಬೆಳೆದ ತುಲಿಕಾ, 8 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೂಡೋವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತರಬೇತುದಾರ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸೋಲಂಕಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜೂಡೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು.
ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು 2022 ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ +78 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಜೂಡೋ ಪಟು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಚ್ಚರಿ! ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!!