TG ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ: ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರ
ನಾಕೌಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
Published : June 20, 2026 at 10:41 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ HCA ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ TG ಟಿ20 ಲೀಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೀಗ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪಲ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ. ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗೆ ಲೀಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ- ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಮೇಡಕ್ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್, ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ವರಂಗಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್, ಕರೀಮ್ನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್, ನಲ್ಗೊಂಡ ನೈಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ- ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಉಷೋದಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಲೀಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರ ಸಭೆ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ - ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದ ಹುಡುಗರು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ - ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ:
ನಾಯಕ ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ತರಬೇತುದಾರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದರು.
ಅಭಿರತ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಪಲಮುರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿತಾ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಪಲಮುರು ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಣಜಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡುತ್ತಿರುವ ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನಾಯಕ), ಸಿವಿ ಮಿಲಿಂದ್ (ಅನ್ವಿತ ಖಮ್ಮಮ್ ಏಸಸ್ ನಾಯಕ), ಮತ್ತು ತನಯ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ (ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರೈಸರ್ಸ್) ಈ ಲೀಗ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
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