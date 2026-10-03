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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಣಿಸಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ; ಕಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ!

ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 8:51 AM IST

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ಏಷ್ಯನ್​ ಗೇಮ್ಸ್​ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೊರೋಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 165 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 102 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.

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