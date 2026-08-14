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ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೋಚ್ ಸಾವು: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!!

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 62 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ಸುಮಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೋಚ್​ ಸಾವು
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೋಚ್​ ಸಾವು (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 10:48 AM IST

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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ 62 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ಸುಮಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು 17 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 17 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಲಂಬೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರವರೆಗೆ ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರುಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಾರದ ಕಾರಣ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು, ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು, 62 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕೋಚ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರುನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಫರ್ನಾಂಡೊ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೋಚ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮೇಲೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಲಂಬೊದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಂದು ಫರ್ನಾಂಡೊ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಫರ್ನಾಂಡೊ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸುಮಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಮೊರಟುವಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಬ್ಲೂಮ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಬ್‌ನ ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸುಮಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡೊ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.

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