8 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

192 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್
192 ರನ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬ್ಯಾಟರ್ (Getty Image)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 18, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೀರನ್ ಚಾಮುದಿತಾ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ​ ಚಾಮುದಿತಾ 192 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ, 17 ವರ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ 2018ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಸಿತಾ ಬೋಯಗೋಡ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ 191 ರನ್‌ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದರು. ಚಾಮುದಿತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಚಾಮುದಿತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 17 ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತನ್ನ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 387 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 184 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಲಂಕಾ ಪಡೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 203 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು

192 ರನ್​ - ವಿರಾನ್ ಚಾಮುದಿತ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) vs ಜಪಾನ್, 2026

191 ರನ್​ - ಹಸಿತಾ ಬೋಯಗೋಡ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) vs ಕೀನ್ಯಾ, 2018

180 ರನ್​ - ಜಾಕೋಬ್ ಭುಲಾ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) vs ಕೀನ್ಯಾ, 2018

176 ರನ್​ - ಡೊನೊವನ್ ಪೇಗನ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, 2002

174 ರನ್ - ಡಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) vs ಫಿಜಿ, 2016

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಯಾಟ: ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಾಮುದಿತಾ, ದಿಮಂತ ಮಹಾವಿತಾನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ 328 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಡಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 2016 ರಲ್ಲಿ ಫಿಜಿ ವಿರುದ್ಧ 303 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದ್ದರು.

ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ

328 ರನ್‌ - ದಿಮಂತ ಮಹಾವಿತಾನ ಮತ್ತು ವಿರಾನ್ ಚಾಮುದಿತಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಜಪಾನ್, 2026

303 ರನ್‌ - ಡ್ಯಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಬರ್ನ್‌ಹ್ಯಾಮ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ಫಿಜಿ, 2016

273 ರನ್‌ - ಬ್ರಾಡ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆ ವ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ vs ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್, 2004

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

