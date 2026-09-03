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W,W,W,W,W,W,W: 5 ರನ್​ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್!!​

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು 5 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 ರನ್​ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್
5 ರನ್​ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಆಲ್​ರೌಂಡರ್ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2026 at 11:11 AM IST

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Chamari Athapaththu Record: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ ಚಾಮರಿ​​​​​​ ಅಟಪಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ಸೆ.2)ರಂದು ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಟಪಟ್ಟು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 5 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪುರುಷರ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್​ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟಪಟ್ಟು 3.3 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿಂದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಕೇವಲ 49 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 75 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಬವಾಗಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರಂಭಿಲ ವೈಫಲ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 124 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವಾ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸವಾಲಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ನಂತರ ಅಟಪಟ್ಟು ಬೌಲಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕೆಡವಿದರು. ಇವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ, ಅಟಪಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜವೇರಿಯಾ ಖಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜವೇರಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2008ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಬೌಲರ್

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 6 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಇದು ಅವರ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಮತ್ತು ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹಿಳಾ ಬೌಲರ್​ನ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಅಟಪಟ್ಟು ಅವರ 5 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ತಂಡಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ T20I ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅಟಪಟ್ಟು ಅವರ ಸಾಧನೆಯು T20I ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಟಪಟ್ಟುವ ಮೊದಲು, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಎಲಿಸನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪೆರು ವಿರುದ್ಧ 3 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ತಂಡವು 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ B ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿ

ಚಾಮರಿ​​​​​​ ಅಟಪಟ್ಟು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಅಲಿಸನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2022 ರಂದು ಪೆರು ವಿರುದ್ಧ 3.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮೆಂಡೀಸ್​ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್​

ಅಟಪಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ (ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ) ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಜಂತಾ ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರ 6/8 ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಟಪಟ್ಟು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

  • 5 ರನ್​ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ - ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (ಶ್ರೀಲಂಕಾ)​ vs ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, 2026
  • 10/5 - ಮರೀನಾ ಇಕ್ಬಾಲ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ನೇಪಾಳ, 2012
  • 12/5 - ವಾಂಗ್ಪಕಾ ಲಿಯಾಂಗ್‌ಪ್ರಾಸೆರ್ಟ್ (ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್) vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2018
  • 13/5 - ಒಮೈಮಾ ಸೊಹೈಲ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2022
  • 21/5 - ನೀತಾ ಧರ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2018

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TAGGED:

T20 CRICKET
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026
CHAMARI ATHAPATHTHU
CHAMARI ATHAPATHTHU RECORD
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