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ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ; ಟಾಸ್​, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ​ ಮಾಹಿತಿ!! ​

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ
ಭಾರತ ತಂಡ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 9:47 AM IST

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ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಟಗಾರರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಈ ಸರಣಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲೆವೆನ್​ ತಂಡ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್​​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಗುರುವಾರ ನೆಟ್​ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್​ ವೇಳೆ ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ?

ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೊಲಂಬೊದ ನಾನ್‌ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರುದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಹಿತಿ

ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ SonyLIV ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ತಂಡಗಳು

ಭಾರತ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್(ನಾ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್(ವಿ.ಕೀ), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಸರಾಂಶ್ ಜೈನ್, ಆಕಿಬ್​ ನಬಿ, ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ: ನಿಶಾನ್ ಮದುಷ್ಕ(ವಿ.ಕೀ), ನಿಪುನ್ ಧನಂಜಯ, ರವಿಂದು ರಸಂತ, ಪವನ್ ರಥನಾಯಕೆ, ಅಹಾನ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ, ಸೋನಾಲ್ ದಿನುಶಾ(ನಾ), ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡಿಸ್, ದಿಲುಮ್ ಸುದೀರ, ವಿಶ್ವ ಫೆರ್ನಾಂಡೋ, ಲಹಿರು ಕುಮಾರ, ಪಸಿಂದು ಸೂರಿಯಬಂಡಾರ, ಇಸಿತ ವಿಜೆಸುಂದರ, ಅಸಂಕ ಮನೋಜ, ಅಂಜಲ ಬಂಡಾರ, ಕೇಶರ ನುವಂತ.

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