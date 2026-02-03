ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 15 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 11:47 AM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 2014ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ವಾಪಸ್: ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಬದಲಿಗೆ ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಂದು ಆರಂಭಿಕ ಹನ್ನೊಂದರ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆದರೇ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಧನಂಜಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದಲೂ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
Sri Lanka are the 20th and final team to put forward their #T20WorldCup group 👇https://t.co/hDiUIS8zeZ— ICC (@ICC) February 2, 2026
ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ, ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್, ಕುಸಲ್ ಪೆರೆರಾ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಮತ್ತು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತೀಶ ಪತಿರಾನ, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ ಮೂವರು ವೇಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ . ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ದುನಿತ್ ವೆಲಲಗೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತು. ಆಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ: ದಸುನ್ ಶನಕ (ನಾಯಕ), ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ, ಕಮಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಕುಸಲ್ ಮೆಂಡಿಸ್, ಕಮಿಂದು ಮೆಂಡಿಸ್, ಕುಸಲ್ ಪೆರೇರಾ, ಚರಿತ್ ಅಸಲಂಕ, ಜನಿತ್ ಲಿಯಾನಗೆ, ಪವನ್ ರತ್ನಾಯಕೆ, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ದುನಿತ್ ವೆಲಲಾಗೆ, ಮಹೀಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ದುಷ್ಮಂತ ಚಮೀರ, ಮತೀಶ ಪತಿರಾಣ. ಇಶಾನ್ ಮಲಿಂಗ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 8 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಕೊಲಂಬೊ
ಫೆಬ್ರವರಿ 12 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಓಮನ್, ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 16 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 19 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಕೊಲಂಬೊ
