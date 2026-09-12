ಪಾಕ್ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಲಂಕಾ; ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಫೈಟ್!!
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 12, 2026 at 10:10 AM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ 131 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ 19ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾನುವಾರ (ನಾಳೆ) ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಳು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
Sri Lanka are thoroughly deserving finalists and now have a chance to make it back-to-back titles 🇱🇰👌#DPWorldWomensAsiaCup2026 #SLWvPAKW #ACC pic.twitter.com/GO6LkE9BLC— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2026
ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
131 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸಂಜನಾ ಕವಿಂದಿ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸದೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹಸಿನಿ ಪೆರೆರಾ 3 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 31 ರನ್ಗಳಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, 33 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನಂತರ ಬಂದ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಮೇಶಾ ದುಲಾನಿ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಕವಿಶಾ ದಿಲ್ಹಾರಿ ಅದ್ಭುತ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಲಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವಾ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
130 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ನಾಯಕಿ ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಜೇಯ 47 ರನ್ಗಳಿಸಿದರು. ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಲ್ ಫಿರೋಜಾ (21) ಅವರೊಂದಿಗೆ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತುಬಾ ಹಸನ್ (12 ನಾಟ್ ಔಟ್) ಅವರೊಂದಿಗೆ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾವಲ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದರು, 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೌಶಿನಿ ನುತ್ಯಾಂಗ ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
The defending champions are through to the Grand Finale! Pakistan were ahead for most of the chase but the Lionesses’ middle order batted brilliantly to take Sri Lanka all the way home 🇱🇰#DPWorldWomensAsiaCup2026 #SLWvPAKW #ACC pic.twitter.com/lSwOfPTrdL— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2026
ಬಳಿಕ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ (2), ಆಯೇಷಾ ಜಾಫರ್ (7), ಮತ್ತು ಸದಾಫ್ ಶಮ್ಸ್ (8) ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶವಾಲ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾತಿಮಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ, ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಾಮುಡಿ ಪ್ರಬೋಧ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
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