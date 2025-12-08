ETV Bharat / sports

900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್​, 4800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಧೋನಿಯ ಸಹ ಆಟಗಾರ​ ಇಂದು ಬಸ್​ ಚಾಲಕ!

ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿಯ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಇಂದು ಬಸ್​ ಡ್ರೈವರ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cricketer Turned Bus Driver: ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡುವವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಂತಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನಿಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್​ ನಂತಹ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಒಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು? ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾ ತಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಸುರಜ್​ ರಂದೀವ್​ ಮತ್ತು ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ
ಸುರಜ್​ ರಾಂದೀವ್​ ಮತ್ತು ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ (AFP)

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಜಾಹೀರಾತು, ವ್ಯವಹಾರ, ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ತಾರೆ ಸೂರಜ್ ರಾಂದೀವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ರಾಂದೀವ್ ಅವರು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದರು, ಧೋನಿ ಅವರ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದ ಇವರನ್ನು 2011ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಎರಡು ಋತುಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರಜ್​ ರಂದೀವ್​
ಸೂರಜ್​ ರಂದೀವ್​ (AFP)

2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ: ರಾಂದೀವ್ 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸೂರಜ್ ರಾಂದೀವ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2011ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಏಂಜೆಲೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಇವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ರಾಂದೀವ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಈ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್​ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಂದೀವ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ದೇವ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

ರಂದೀಪ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ರಾಜೀವ್​ ರಾಂದೀವ್​ 2009ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, 2016ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬೌಲರ್​ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 932 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4833 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ

TAGGED:

CSK
SURAJ RANDEEV
SRI LANKA
MS DHONI
CRICKETER TURNED BUS DRIVER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.