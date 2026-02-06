ETV Bharat / sports

ದಯವಿಟ್ಟ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತೆ ಪಾಕ್​ಗೆ ಲಂಕಾ ಮನವಿ!

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಬೋರ್ಡ್​ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 2:57 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​​: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುರುವಾರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಎರಡು ಪುಟಗಳ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2009ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, 2009ರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಬಸ್ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕರಾಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಅಂದು ಪಾಕ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ತಂಡಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹಿಂಜರಿದಾಗ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮರಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿತು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಂದು ಸಹ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು.

ಇದಲ್ಲದೇ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೊಲಂಬೊದ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಪಾಕ್​ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷರು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಕೋರಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಲಂಬೊದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯವು ಪಾಕ್​ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಲಂಕಾ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲಿದೆ.

