ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ!
Published : January 30, 2026 at 5:30 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 6:22 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಐಸಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸದ ಕಾರಣ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಈಗ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎಎಫ್ಪಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಂಡುಲಾ ದಿಸನಾಯಕೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿವಾದದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಟಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜನೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ ಗಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದೇ ವೇಲೆ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯ್ತು. ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ನನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೇ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತು. ನಂತರ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಆಧರಿಸಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿ ತಂಡವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು.
ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ನಡುವೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಪಾಕ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿದ್ದು ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಾಕ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
