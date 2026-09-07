ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ!!
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 10:55 AM IST
ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2026ರ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 114 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 115 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
Sri Lanka seal their semi-final place in the Asia Cup following a thrilling win against Bangladesh 🙌— ICC (@ICC) September 6, 2026
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ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಸೋಲು
ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ದಿಲಾರಾ ಅಖ್ತರ್, ಜುವೈರಿಯಾ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 31 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರೂ ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ತ್ವರಿತ ರನ್ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅವರು 29 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಚಾಮುದಿ ಪ್ರಬೋಧ, ಫಿರ್ದೌಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ದಿಲಾರಾ (26) ಶೋಭನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 13 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 9.5 ಓವರ್ಗ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ 52/3 ಆಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ಶೋಬಾನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಶೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ (9) ಅವರೊಂದಿಗೆ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಶತಕದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಶೋಬಾನಾ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಆದಾಗ್ಯೂ 41 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಕೇವಲ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ತಲುಪು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ, ಚಾಮುಡಿ ಪ್ರಬೋಧ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರಲ್ಲದೆ, ಸುಗಂಧಿಕಾ ಕುಮಾರಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟ್ಟುಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕವಿಶಾ ದಿಲ್ಹಾರಿ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
PLAYER OF THE MATCH | Harshitha Samarawickrema 🇱🇰— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) September 6, 2026
A match-winning performance from Harshitha Samarawickrema🏏
Take a bow, Harshitha💪#SLvBAN #SriLankaCricket #AsiaCup2026 pic.twitter.com/0Mdw2bVX5g
ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (1) 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ತಂಡವು 44 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವಾ ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 38 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ತಂಡವನ್ನು 82ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ 18 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ನಂತರ ಹರ್ಷಿತಾ, ಕೌಶಾನಿ ನುತ್ಯಂಗನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಹರ್ಷಿತಾ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 48 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ಕೌಶಾನಿ ಸಹ ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಎದುರಾಳಿ ಪರ, ಮರುಫಾ ಅಖ್ತರ್ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸುಲ್ತಾನಾ ಖಾತುನ್ ಮತ್ತು ರಿತು ಮೋನಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.
𝐒𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐰𝐢𝐜𝐤𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐠𝐞𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐛 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐫𝐢 𝐋𝐚𝐧𝐤𝐚 ~ 𝐰𝐡𝐨 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐦𝐢-𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 𝐮𝐧𝐛𝐞𝐚𝐭𝐞𝐧 🇱🇰— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 6, 2026
Bangladesh will now face UAE in their final group stage fixture ~ in what will be a virtual quarter-final! pic.twitter.com/RzR4hC75Wc
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಂತರ ಈ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಗುಂಪಿನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ.
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