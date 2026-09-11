ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಶ್ರೀಚರಣಿ
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೀಚರಣಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 5:30 PM IST
ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 40 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಶ್ರೀಚರಣಿ ಈ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತು.
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶ್ರೀಚರಣಿ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚರಣಿ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 14 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಚರಣಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 50 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುರುಷರ ತಂಡದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
Marching into the Final! 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
A dominant display by #TeamIndia as they win by 4️⃣0️⃣ runs to seal their spot in the Final of the #WomensAsiaCup 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/6OyMx9q1ih#INDvBAN pic.twitter.com/MtVYlVDv8n
ಶ್ರೀಚರಣಿ 29 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜುಯೆರಿಯಾ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕುಲದೀಪ್ 30 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೇ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 32, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 33 ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಯಾದವ್ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಚರಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು, ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಗ್ರ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಚರಣಿ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2018 ರಲ್ಲಿ 25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 35 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಪೂನಂ ಯಾದವ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈಗ, ಶ್ರೀಚರಣಿ ಕೇವಲ 19 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 35 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
🚨 Milestone Alert 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
Congratulations to Sree Charani on picking her 5⃣0⃣th T20I wicket 👏👏
Updates ▶️ https://t.co/6OyMx9q1ih#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvBAN pic.twitter.com/VSSFEFt72n
ವೇಗವಾಗಿ 50 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು
- ಶ್ರೀ ಚರಣಿ – 29 ಪಂದ್ಯಗಳು (ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ)
- ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ - 30 ಪಂದ್ಯಗಳು (ಪುರುಷರ ತಂಡ)
- ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ – 32 ಪಂದ್ಯಗಳು
- ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ - 33 ಪಂದ್ಯಗಳು
- ರಾಧಾ ಯಾದವ್ - 36 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಪಂದ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 149 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 64 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಸೋರ್ನಾ ಅಖ್ತರ್ (22), ನಿಹಾರ್ ಸುಲ್ತಾನ (19) ಮತ್ತು ಶೋಬಾನಾ ಮೊಸ್ತಾರಿ (18) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಗರಿಷ್ಠ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
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