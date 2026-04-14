ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಪ್ರಫುಲ್​ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು?

ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ.
Published : April 14, 2026 at 1:13 PM IST
ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಋತುವಿನ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 216 ರನ್ಗಳ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರೇ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗೇ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಲೆಕೆಳ ಮಾಡಿದರು.
LADIES & GENTLEMEN - MEET PRAFUL HINGE:
- The first bowler in history of the IPL to take 3 wickets in the opening over.
ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಯುವ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಸ್ಪೆಲ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಕೆಡವಿದರು. ಪ್ರಫುಲ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತರು. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಡಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಿದರು. ಇದರ ಬೆನಲ್ಲೇ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಟೊರಿಯಸ್ ಅವರನ್ನೂ ಸಹ ಡಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಪ್ರಫುಲ್ ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ನೀಡಿದ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.
Welcome to the TATA IPL, Praful Hinge 🔥
Three in the over… you cannot script this! 🎬
Praful Hinge scripts history, first bowler ever to pick three wickets in the very first over of a TATA IPL match ⚡💥#TATAIPL #IPLRivalryWeek 2026 👉 #SRHvRR
ಈ ಮೊದಲೆ ನಾನು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದೆ: "ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಫುಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತಹದು. ಇತರರು ಏನೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೆ. ನಾನು 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಲೆದರ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ".
"ನಾನು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ನನ್ನ ಮನವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ - ನಾನು ಈಗ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಡೆದ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರು ನನಗಾಗಿ ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಪ್ರಫುಲ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
"ನಾನು ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ . ಬೌನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಅಗತ್ಯ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ನನ್ನ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ವರುಣ್ *ಭಾಯ್* ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದರು.
ಯಾರು ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ?: ಹಿಂಗೆ ನಾಗ್ಪುರದವರಾಗಿದ್ದು ವಿದರ್ಭ ಪರ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 10 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 26.7ರ ಸರಾಸರಿಯೊಂದಿಗೆ 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದರ್ಭದ 24 ವರ್ಷದ ಪ್ರಫುಲ್ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ವೇಗಿಯನ್ನು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ₹30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
SRH vs RR ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 216 ರನ್ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ; ಈ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳ ಅದಲು ಬದಲು!!