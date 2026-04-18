ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೌಲರ್: ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಲ!!
ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆಯೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 18, 2026 at 1:33 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದರೇ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೇ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಂದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಡೇವಿಡ್ ಪೇನ್ ಬದಲಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೋಟ್ಜೀಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಡೇವಿಡ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಿಮ್ಮಡಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಋತುವಿನ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದ ಕೋಟ್ಜಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜೀ, ₹2 ಕೋಟಿ (20 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ)ಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೋಟ್ಜೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟೆಸ್ಟ್, 14 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 18 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 31 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 22 ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Gerald Coetzee joins our squad as David Payne’s replacement for the remainder of the season. pic.twitter.com/DQgVCLSp5F— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 18, 2026
ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜಿಯವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಕೋಟ್ಜೀ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಜೀ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ 4/34. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ದರ 10.37 ಆಗಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತಂಡವು ಐದು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಉಳಿದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ತಂಡವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ vs ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 22 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ 15 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ,ಕೀ), ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾ), ಆಯುಷ್ ಮಾತ್ರೆ, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅಂಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹಮದ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್, ಅಕೇಲ್ ಹೋಸೇನ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ರಾಹುಲ್ ಚಹಾರ್, ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಅಮನ್ ಖಾನ್, ಜಕಾರಿ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್.
