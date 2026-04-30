ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿಯೂ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ ಮುಂಬೈ; ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ!!

ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೋಲು
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈಗೆ ಸೋಲು
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 8:19 AM IST

MI vs SRH: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 41ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ 243 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್​ಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ 19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸತತ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಮುಂಬೈ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 243 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅಜೇಯ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ನಂತರ ವಿಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸ್ 46 ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ, ಶಕೀಬ್ ಹೊಸೈನ್ ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಸುಲಭ ಗೆಲುವು: ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 129 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ 45 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ 76 ರನ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಕಿಶಾನ್​ ಡಕೌಟ್​ ಆದರು. ಮೂರು ವಿಕೆಟ್​ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ, ಎ.ಎಂ. ಗಜನ್‌ಫರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಮುಂಬೈ ಪ್ಲೇಆಫ್​ ಹಾದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣ: ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಟಿಲವಾಗಿವೆ. ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.

