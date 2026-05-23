ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಸೋತ ಹೈದರಾಬಾದ್​!

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ 55 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 23, 2026 at 12:03 AM IST

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 67ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ರಾಜೀವ್​ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್​ ಕ್ಲಾಸೇನ್​ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 255 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ರಸಿಕ್​ ಸಲಾಂ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದರು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 4 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ರನ್​ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ (56) ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಅಯ್ಯರ್​ (44) ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (41) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮಾವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಗೆದ್ದು ಸೋತ ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎಸ್​ಆರ್​ಹೆಚ್​ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ರ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್​ಸಿಬು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು166 ಗಡಿ ದಾಟದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರೇ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಅಗ್ರ 2ರಲ್ಲಿ ತಲುಪುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್​ಸಿಬಿ 200ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸೋತರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್​ ತಂಡ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೈದರಬಾದ್​ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.

