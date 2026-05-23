ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಸೋತ ಹೈದರಾಬಾದ್!
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 55 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : May 23, 2026 at 12:03 AM IST
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 67ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೇನ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 255 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 200 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ತಂಡದ ಪರ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (56) ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ (44) ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (41) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮಾವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಗೆದ್ದು ಸೋತ ಹೈದರಾಬಾದ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ಪಾಲಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ರ 2ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಸಿಬು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು166 ಗಡಿ ದಾಟದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಅಗ್ರ 2ರಲ್ಲಿ ತಲುಪುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ 200ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸೋತರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೈದರಬಾದ್ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ.