ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್; ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ದದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : April 19, 2026 at 12:13 AM IST
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ತಂಡವು 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ 195 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸಿಎಸ್ಕೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 184 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ (34) ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮಾಥ್ರೆ (30) ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ 3 ವಿಕೆಟ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ 2, ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ, ಸಾಕಿಬ್ ಮತ್ತು ಶಿವಾಂಗ್ ಕುಮಾರ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 194 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (59) ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸೆನ್ (59) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (0) ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಮತ್ತು ಓವರ್ಟನ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಗುರುಜಪ್ನಿತ್ ಸಿಂಗ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಗೆಲುವು. ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಆರೆಂಜ್ ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲಾಗಿದೆ.