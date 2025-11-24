ETV Bharat / sports

ಅಂದು ಹರ್ಭಜನ್​ಗೆ ತಿರುಗಿ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ? ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

2008ರ ಐಪಿಎಲ್​ ವೇಳೆ ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ​

ಶ್ರೀಶಾಂತ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​
ಶ್ರೀಶಾಂತ್​ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​ (IANS and AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 24, 2025 at 1:15 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Harbhajan Sreesanth Slap Video: ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2008ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್​ಗೆ 'ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ' ಮಾಡಿದ್ದ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರೇ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಭಜನ್ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಇದೀಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ದಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್​ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶಾಂತ್​ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಏಕೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂದು ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೇ ಇರಲೂ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಕೇರಳಿಗರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಭಜನ್​ಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ಹರ್ಭಜನ್​ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ದಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇರಳದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 2008ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯವೊಂದರ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಭಜ್ಜಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿಯು ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರನ್ನು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು.

17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್: ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತ್ತು. ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿವಾದದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಐಪಿಎಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚೆರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡವು.

ಭಜ್ಜಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ: ಆದರೆ, ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದಿತ್ತು, ಅವರು ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಫಾಲೋ ಆನ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ​

Last Updated : November 24, 2025 at 3:39 PM IST

TAGGED:

HARBHAJAN SREESANTH SLAP VIDEO
HARBHAJAN SREESANTH FIGHT VIDEO
HARBHAJAN SLAP SREESANTH
SREESANTH ON HARBHAJAN
SREESANTH SLAP INCIDENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಕಚ್ಚಿದ ಹಾವು ವಿಷಪೂರಿತವೇ? ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಕಿಟ್!​

ಹೊಸ ಕ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್​ಯುವಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಹುಂಡೈ!

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡೀಪ್ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧನುಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್​​ ಮಾಡೋದೇಕೆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.