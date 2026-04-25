ETV Bharat / sports

ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್​​ ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಎಸ್.ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಆರೋಪ

ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್​​ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಸ್.ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Sreesanth Claims Harbhajan Singh Made Around INR 1 Crore From IPL Slapgate Ad; Ends All Ties With Him
ಎಸ್.ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಐಪಿಎಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಘಟನೆ ನಡೆದು 19 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಎಸ್.ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು ಶಮನವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಸ್.ಶ್ರೀಶಾಂತ್, ಭಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2008ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಸ್.ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಘಟನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಹ ಶ್ರೀಶಾಂತ್​ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಂದಂತಿಲ್ಲ. ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಭಜ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಶಾಂತ್, ಭಾರತೀಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

''ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ, 'ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ನೀವು ಮರೆತರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹರ್ಭಜನ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ವಿವಾದ ಏನು?: ಏಪ್ರಿಲ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಈ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವೇಗಿ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾದ ಶ್ರೀಶಾಂತ್​ ಅಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹರ್ಭಜನ್ ಅವರನ್ನು ಆ ಋತುವಿನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

TAGGED:

HARBHAJAN SINGH
IPL SLAPGATE ADVERTISEMENT
IPL SLAPGATE CASE
ಐಪಿಎಲ್​ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಶ್ರೀಶಾಂತ್
S SREESANTH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.