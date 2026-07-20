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ಹಳೆಯ "ಟಿಕಿ-ಟಾಕಾ" ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಸ್ಪೇನ್!!​

ಟಿಕಿ ಟಾಕಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ
ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 12:48 PM IST

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ಒಂದೆಡೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟಿಕಿ-ಟಾಕಾ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಫೈನಲ್​ ಕಾಳಗ ನೋಡಲು ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿತ್ತು ವಿಶ್ವ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ.

ಹೌದು, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಮೆಟ್‌ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ್ದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ರಣರೋಚಕ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪೇನ್​ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೆ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ವಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಪೇನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ "ಟಿಕಿ ಟಾಕ" ಸೂತ್ರ: ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್​ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತು. ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಇದೇ "ಟಿಕಿ ಟಾಕಾ" ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಚೆಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೈದಾನದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬಾಲ್​ ಪಾಸ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ದಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ತಂಡವು 1988 ಮತ್ತು 1996ರ ನಡುವೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ತಂತ್ರವು ಸ್ಪೇನ್‌ನ 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಮತ್ತು 2008 ಮತ್ತು 2012ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇ​ಕೆಂದರೆ ಟಿಕಿ ಟಾಕಾ ಎಂಬುದು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದಣಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್​ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಡಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್​ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತು. ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು!!

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