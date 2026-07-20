ಹಳೆಯ "ಟಿಕಿ-ಟಾಕಾ" ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಸ್ಪೇನ್!!
ಟಿಕಿ ಟಾಕಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : July 20, 2026 at 12:48 PM IST
ಒಂದೆಡೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಟಿಕಿ-ಟಾಕಾ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಫೈನಲ್ ಕಾಳಗ ನೋಡಲು ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತಿತ್ತು ವಿಶ್ವ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ.
ಹೌದು, ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವುದೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂಘರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿದ್ದಂತು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ರಣರೋಚಕ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಣಕಾರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಾಗಲೇ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದೆ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ವಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Champions.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/h7BTVx8R6A— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ಸ್ಪೇನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ "ಟಿಕಿ ಟಾಕ" ಸೂತ್ರ: ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಡಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತು. ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಇದೇ "ಟಿಕಿ ಟಾಕಾ" ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ತಂತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಾಲ ಚೆಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೈದಾನದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ದಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
Spain 🤝 Mexico City #FIFAFanFestival #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PxkGAyW6tC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ತಂಡವು 1988 ಮತ್ತು 1996ರ ನಡುವೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ತಂತ್ರವು ಸ್ಪೇನ್ನ 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು ಮತ್ತು 2008 ಮತ್ತು 2012ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಗಳ ಗೆಲುವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು ಮತ್ತು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಟಿಕಿ ಟಾಕಾ ಎಂಬುದು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದಣಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
2026 ✍️ Spain#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z9GZFy2sYS— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಇದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಡಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಎಂಬಪ್ಪೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತು. ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
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