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FIFA World Cup 2026: ಸೌಧಿ​ ಮಣಿಸಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್!!​

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.

ಲ್ಯಾಮಿನ್​ ಯಮಲ್​
ಲ್ಯಾಮಿನ್​ ಯಮಲ್​ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 10:20 AM IST

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ಯುರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 2026 ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಯುವ ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಅವರ ಗೋಲಿನಿಂದಾಗಿ, 96 ವರ್ಷಗಳ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 18 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.

ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಯಮಲ್: ಅಟ್ಲಾಂಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 18 ವರ್ಷದ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ 10ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೋಲಾಗಿತ್ತು. ಯಮಲ್ ಗೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸ್ಪೇನ್ ತನ್ನ ಗೋಲ್​ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೈಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಾಬಲ್ 21 ಮತ್ತು 25ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಸತತ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

50ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನಿ ಓಲ್ಮೋ ಅವರ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೌದಿ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಚೆಂಡು ಸೌದಿ ಆಟಗಾರ ಹಸನ್ ಅಲ್-ತಂಬಖ್ತಿ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ತಗುಲಿ ನೆಟ್‌ಗೆ ಹಾರಿತು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್​ 4-0 ಅಂತರದಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಯಮಲ್ ಎಂಟನೇ ಆಟಗಾರ: 18 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2006ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ, 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಯಮಲ್ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಪರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದರು, 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ, 3 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಗಾವಿ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ಪೇನ್​: ಯಮಲ್ ಮತ್ತು ಗವಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪೇನ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ: ಯಮಲ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 1958 ರಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 7 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪೀಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಮಲ್ ಯುರೋ ಕಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, 22 ವರ್ಷದ ಗಾವಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು 22 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎರಡು FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಲೆ, ನಾರ್ಮನ್ ವೈಟ್‌ಸೈಡ್, ರಿಗೊಬರ್ಟ್ ಸಾಂಗ್, ಸಾಲೋಮನ್ ಒಲೆಂಬೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಎಟೊ'ಒ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

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