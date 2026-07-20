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ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಸ್ಪೇನ್​!!

ಫಿಫಾ 2026 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ
ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 5:16 AM IST

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FIFA Fianl 2026: ಫಿಫಾ 2026 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜುಲೈ 19 ರ ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಮೆಟ್‌ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 0-0 ಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತು. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ 106 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಪರವಾಗಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

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