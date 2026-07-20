ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಸ್ಪೇನ್!!
ಫಿಫಾ 2026 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ (AP)
Published : July 20, 2026 at 5:16 AM IST
FIFA Fianl 2026: ಫಿಫಾ 2026 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜುಲೈ 19 ರ ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ 0-0 ಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿತು. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ 106 ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಪರವಾಗಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.