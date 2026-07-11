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FIFA 2026: ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಸ್ಪೇನ್​!!

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮಣಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮಣಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 10:06 AM IST

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2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು 2-1 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸೂಪರ್ ಸಬ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮಿಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಮೆರಿನೊ 88ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಸನ್ನೆ ಲ್ಯಾಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಪೇನ್ ತನ್ನ ಅಜೇಯ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ, ಸತತ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರಾಕ್ಕೊ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಸತತ 39 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನೆ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತ ಇಟಲಿ 37 ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೇನ್ ಈಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ನೇತೃತ್ವದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಮಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ:​ ಸ್ಪೇನ್‌ನ 18 ವರ್ಷದ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಇವರ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳು ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 30ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ರುಯಿಜ್ ರಿಬೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಮಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗೋಲ್​ಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಶಾಟ್ ನೆಟ್​ನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹಾರಿತು. ನಂತರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ತಿಬೌಟ್ ಕೋರ್ಟೊಯಿಸ್ ಯಮಲ್​ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ನಂತರ 41ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಕೆಟೆಲೇರೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಅಂಕವನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸ್ಪೇನ್​ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ.

ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆ ಮೈದಾನ ತೊರೆದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗೋಲ್​ಕೀಪರ್​!

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ತಿಬೌಟ್ ಕೋರ್ಟೊಯಿಸ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗೋಲ್‌ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೋಲು ಗಳಿಸದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಯಮಲ್, ಮೈಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಾಬಲ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನಿ ಓಲ್ಮೊ ಅವರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಶನ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, ಕೋರ್ಟೊಯಿಸ್ ಅವ ಎಡ ತೊಡೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೆ ಕುಸಿದರು.

ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಫಿಸಿಯೋಗಳು ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಬೌಟ್​ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ತೊರೆದರು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಯುವ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಸ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಮೆನ್ಸ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ

2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸ್ಪೇನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸತತ ಮೂರನೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೆಟ್ಟಿರಲಿವೆ. ಕೋಚ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡೆ ಲಾ ಫ್ಯುಯೆಂಟೆ ಅವರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಡಿಡಿಯರ್ ಡೆಸ್ಚಾಂಪ್ಸ್ ಅವರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಲುಗಳು

ಸ್ಪೇನ್​ - ಫ್ಯಾಬಿಯನ್ ರುಯಿಜ್ (30ನೇ ನಿಮಿಷ), ಮಿಕೆಲ್ ಮೆರಿನೊ (88ನೇ ನಿಮಿಷ)

ಬೆಲ್ಜಿಯಂ - ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಕೆಟೆಲೇರೆ (41ನೇ ನಿಮಿಷ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಕರೀಂನಗರ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ

TAGGED:

FIFA 2026
SPAIN VS BELGIUM
FIFA WORLD CUP 2026
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