ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದ ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್!!
ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ.
Published : July 3, 2026 at 11:20 AM IST
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಗುರುವಾರ ನಡೆದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಒಂದೆಡೆ, 41 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 18 ವರ್ಷದ ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈಗಷ್ಟೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಸ್ ತಂಡ 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದೀಗ, 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಡಯಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
✔️ 13/16 matches played, one more day of the Round of 32 remains.#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಿಲಿತಾಂಶ
ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾವನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಮೈಕೆಲ್ ಒಯರ್ಜಾಬಲ್ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪೆಡ್ರೊ ಪೊರೊ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತರನ್ನು ಸ್ಪೇನ್ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
🇪🇸 Spain have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಗೆಲುವು 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ!
ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು. 53ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾವ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 68ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾದರು. 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು ಗೊನ್ಸಾಲೊ ರಾಮೋಸ್ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧಕ್ಕೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ರೊನಾಲ್ಡೊ 21 ಸಂಖ್ಯೆತ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
🇵🇹 Portugal have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
ಡಿಯೋಗೋ ಜೋಟಾ ನೆನೆದು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಭಾವುಕ
ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು "ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ನಂತರ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ತಮ್ಮ ಸಹ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನೆನೆದ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 3 ರಂದು ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಡಿಯೋಗೊ ಜೋಟಾ ಅವರ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅವರ ರೊನಾಲ್ಡೊ 21 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
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