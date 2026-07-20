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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಆಟಗಾರರು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರ ಜಗಳ
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರ ಜಗಳ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 20, 2026 at 10:28 AM IST

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ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಟೂರ್ನಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಪೇನ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಸ್ಪೇನ್​ ಅಂತಿಮವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ 106ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು.

ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಡೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಆಟಗಾರ ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಪರೆಡೆಸ್ ಸ್ಪೇನ್​ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪೇನ್​ನ ಎರಿಕ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಗವಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಂದಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೂಡಲೇ ರೆಫರಿಗಳು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜಗಳವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರೆಫರಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರೆಡೆಸ್‌ಗೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಪರೆಡೆಸ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ನಿಕೊ ಗೊನ್ಜಾಲೆಜ್ ಅವರ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಬಂದ ಅವರು ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪೇನ್​ ತಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಗೋಲ್​ಪೋಸ್ಟ್​ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪೇನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣತೊಡಗಿತು. ನಿರಂತರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಎದುರಾಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ನಿರಂತರ ಗೋಲ್​ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್‌ಪೇಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪರೆಡೆಸ್​ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಕನಸನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಪೇನ್: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಪೇನ್ ತಡೆಯಿತು ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ 20ನೇ ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಗೋಲಿನತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಂದ್ಯವು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ೦-೦ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾದ ಫೆರಾನ್ ಟೊರೆಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 106ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಗೆಲುವಿನ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಪೇನ್ ಅಜೇಯ ದಾಖಲೆ: ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಸ್ಪೇನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 38 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸತತ 37 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲದೆ ಆಡಿದ್ದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಂಡವು ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲೂ ಆಡಿದ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಪೇನ್​ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗೋಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

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