ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮಣಿಸಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ!!
ನಿಮೀಬಿಯಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹರಿಣ ಪಡೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 11:36 AM IST
ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು 48 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 205 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 157 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಸರಣಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಅವರು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 166.18 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 226 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 16 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Champions! 🏆#TheProteas have done it! 💪— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 6, 2026
A dominant performance sees South Africa crowned champions of the T20I Tri-Series in Namibia! 🇿🇦
What a way to finish the series! 👏#Unbreakable pic.twitter.com/oaWrErGXPj
ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಹರ್ಮನ್ (53) ಮತ್ತು ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಜೆನ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 62 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಹರ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ 84 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಹರ್ಮನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ (32) ಮತ್ತು ರೂಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್ (27) 47 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಡುವಾನೆ ಯಾನ್ಸನ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 200ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮನ್ ನ್ಯಾಮ್ಹುರಿ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ
206 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವು ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಬೆನ್ ಕರನ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ 6 ರನ್, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕಯಾ 9 ರನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಲಿ ಮೆಧೇವ್ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ನಾಯಕ ಸಿಕಂದರ್ ರಾಜಾ 18 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 12 ನೇ ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
Player of the Series! 🏅— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 6, 2026
Dewald Brevis takes home the Player of the Series award after a sensational campaign in the T20I Tri-Series! 🇿🇦💪
A series to remember, packed with performances worth celebrating. 👏
Take a bow, Dewald! ✨#Unbreakable #TheProteas pic.twitter.com/LKSpjEu567
ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಡ್ ಇವಾನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ ಅರ್ಧಶತಕ (56*) ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 157 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎಥಾನ್ ಬಾಷ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂನ್ ಯಾನ್ಸನ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಫಾರ್ಚೂನ್ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
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