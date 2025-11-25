IND vs SA 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಣ್ಣು
ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : November 25, 2025 at 11:49 AM IST|
Updated : November 25, 2025 at 12:19 PM IST
IND vs SA 2nd Test: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಸಫಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ 201 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲು ಪವಾಡವೇ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಸಾಧಿಸಲು ಆಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅದು ಬರೆಯಲಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಲಿದೆ.
ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. 2000 ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾನ್ಸಿ ಕ್ರೋನಿಯೆ ನೇತೃತ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಟಾಮ್ ಲಾಥಮ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಮಾಡಿತು. ಬಿಸಿಸಿಐನ 50ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1980ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಸರಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಗುವಾಹಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತರೆ, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ತಂಡಗಳಿಂದ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವೈಟ್ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಗಂಭೀರ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿವೀಸ್ನಿಂದ ವೈಟ್ವಾಶ್ ಆದಾಗಲೂ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 489 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಭಾರತವನ್ನು 201 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 288 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ 390 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು 26/0 ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಫಾರಿ ಪಡೆ ಚಹಾ ವಿರಾಮ ವೇಳೆಗೆ, 40 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 107 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 26, ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 35 ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ 3 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಪರ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
