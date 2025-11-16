ETV Bharat / sports

ತಾನೇ ಹೆಣೆದ ಸ್ಪಿನ್ ​ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ; WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 30 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರ ಸಂಭ್ರಮ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 2:39 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸಫಾರಿ ಪಡೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೇಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಕಾತ್ತದ ಈಡೆನ್​ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 159 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಭಾರತ 189 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್​ಸ್​ನಲ್ಲಿ 30 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ 39 ರನ್‌ ಗರಿಷ್ಠ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹರಿಣ ಪಡೆ 153 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 124 ರನ್​ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ 93 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 30 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಾನೇ ಹೆಣೆದ ಸ್ಪಿನ್​ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

IND VS SA
TEST CRICKET
SOUTH AFRICA
IND VS SA 1ST TEST RESULT
IND VS SA 1ST TEST

