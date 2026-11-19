ಕೇವಲ 12ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ; ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ!
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 4:50 PM IST
SA vs BAN Test: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ದಿ ವಾಂಡೆರರ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಸೋಲು
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಚುರುಕಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಆತಿಥೇಯರಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಫಾರಿ ಪಡೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
Ackerman’s Thoughts On His Maiden Test Ton! 💯 Hear from Marques Ackerman as he reflects on a memorable maiden Test century at the Bullring, alongside a brilliant 202-run partnership with Zubayr Hamza that helped lead the #Proteas fightback against Bangladesh! 🇿🇦🎙️ #Unbreakable #SAvBAN— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 17, 2026
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋಹಿದ್ ಹೃದಯ್ (137) ಮತ್ತು ಲಿಟನ್ ದಾಸ್ (120) ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ಐವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಡೇನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 557 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 157 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಮಾರ್ಕಸ್ ಅಕೆರ್ಮನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 102 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಜುಬೈರ್ ಹಮ್ಜಾ (83), ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (ಅಜೇಯ 68) ಮತ್ತು ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (72) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ 168 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಾರ್ಮರ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ರಬಾಡ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಕರ್ಮನ್ ಖಾತೆ ತೆರಯದೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 8 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕ 75 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಶೇಕಡವಾರು ಅಂಕ 72.22 ರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ (69.23) ಮತ್ತು ಭಾರತ (51.52) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿವೆ.
A superb innings comes to an end! Litton Das departs after scoring a magnificent 120 off 179 balls. A valuable contribution for Bangladesh! South Africa 🆚 Bangladesh | 1st Test | Day 2 #BCB #BangladeshCricket #TheTigers https://t.co/wsTWH9rqpH— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) November 16, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗೆಲುವು WTC ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವು ಗುರಿಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಬೇಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಭಾರತವು ಏಳು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಥವಾ ಆರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗೊಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಬೇಕಿದೆ.
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