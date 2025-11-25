IND vs SA Test: 548 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 260 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ 548 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
Published : November 25, 2025 at 3:16 PM IST
IND vs SA 2nd Test: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 548 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 260 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ರಯಾನ್ ಟಿಕಲ್ಟನ್ (35), ಐಡೆನ್ ಮಾಕ್ರಮ್ (29) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 59 ರನ್ಗಳ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಬಂದ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ (94) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ 4 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಟೋನಿ ಜಾರ್ಜಿ (49) ಒಂದು ರನ್ ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಸ್ಟಬ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಡಿಕ್ಲೆರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 549 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
🚨 Change of Innings 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 25, 2025
With Stubbs dismissed for an excellent 94, the declaration follows immediately. 🇿🇦#TheProteas Men finish on 260/5 declared in 78.3 overs, setting India a daunting chase of 549 runs. 🙌🏏 pic.twitter.com/DcPpAI96RW
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 151.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 489 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 83.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 201 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 288 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 97 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 58 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 92 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 22 ರನ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 15 ರನ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 6 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) November 25, 2025
South Africa have declared their innings on 260/5.#TeamIndia need 549 runs to win.
Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/QCV3zea51c
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆನುರನ್ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ 109 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಅವರು 206 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 109 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಅವರು 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಪರ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
