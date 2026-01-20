ETV Bharat / sports

ಅಂಡರ್​ 19 ವಿಶ್ವಕಪ್: ತನ್ನದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಡರ್​ 19 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ (ಫೋಟೊ ಕೃಪೆ: ICC)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 20, 2026 at 3:43 PM IST

U19 World Cup: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ U19 ತಂಡವು ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತಾಂಜಾನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 397 ರನ್​ಗಳ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, U19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್‌ನ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಜನವರಿ 17 ರಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 387 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2012ರ U-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 359/6 ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಂಟನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ 480/6 ಗಳಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಬುಲ್ಬುಲಿಯಾ, ಜೇಸನ್​ ಶತಕದಾಟ: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುಲ್ಬುಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೇಸನ್ ರೌಲ್ಸ್ ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಲೆಹಾಕುವಲ್ಲಿ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಬುಲ್ಬುಲಿಯಾ 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 108 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ರೌಲ್ಸ್ 101 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು, ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 201 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು.

ಪಾಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್​ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 400 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿತು.

ತಾಂಜಾನಿಯಾಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು: ಈ ಬೃಹತ್​ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಾಂಜಾನಿಯಾ 329 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. 32.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 68 ರನ್‌ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ತಂಡ ಶಕ್ತವಾಯ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈಗ ಜನವರಿ 22 ರಂದು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

