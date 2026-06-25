ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾಕೌಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ!!
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 1:23 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಮಾಂಟೆರ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 1- 0 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಥಪೆಲೊ ಮಸೆಕೊ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿ- ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಕೌಟ್ ಭರವಸೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಲ್ಲಿದೆ.
🇿🇦 South Africa have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಕೊರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೊರಿಯಾ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಕಿಮ್ ಸೆಯುಂಗ್ - ಗ್ಯು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಗೆಲುವಿನ ಹೀರೋ ಥಪೆಲೊ ಮಸೆಕೊ: ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಕೊರಿಯಾದ ಕೋಚ್ ಹಾಂಗ್ ಮ್ಯುಂಗ್-ಬೊ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸನ್ ಹೆಯುಂಗ್-ಮಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯ ಪಂದ್ಯದ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು 63ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಥಪೆಲೊ ಮಸೆಕೊ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ತಂಡವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಮಾಸೆಕೊ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 22 ವರ್ಷ 225 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Chosen by the fans: Thapelo Maseko, your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/A2bAqcRZb1
ಕೊರಿಯಾ ನಾಕೌಟ್ ಆಸೆ ಜೀವಂತ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಸೋಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ನಾಕೌಟ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಂಡವು ಈಗ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಕೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ: ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಿಯ ಕೆನಡಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೊರಿಯಾ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಎಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೊರಿಯಾ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
A third win in a row for Mexico! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
ಮೆಕ್ಸಿಕೊಗೆ ಗೆಲುವು: ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತನ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು 3-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಏಕಪಕ್ಷಿಯವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪರ 55ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಟೆಯೊ ಚಾವೆಜ್ ಮೊದಲ ಗೋಲುಗಳಿಸಿದರೇ, ಜುಲಿಯನ್ ಕ್ವಿನೊನೆಸ್ 61ನೇ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಅಲ್ವರೊ ಫಿಡಲ್ಗೊ 90+4ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು, ಮತ್ತು 1970ರ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಗುಂಪು ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
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