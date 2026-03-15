ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಣಿಸಿ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ!!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : March 15, 2026 at 4:46 PM IST
NZ vs SA 1st T20I Match: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹರಿಣ ಪಡೆ ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20ಐ ಸರಣಿಗಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ 3.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಕಿವೀಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡವು 14.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 91 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು.
South Africa make a strong opening statement with a comprehensive win in the first T20I against hosts New Zealand 💪— ICC (@ICC) March 15, 2026
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಅನುಭವಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ (15 ರನ್), ಕೋಲ್ ಮೆಕ್ಕೊಂಚಿ (15 ರನ್), ಮತ್ತು ಬೆವೊನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್ (10 ರನ್) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಉಳಿದ ಏಳು ಆಟಗಾರರು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಔಟಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ 19 ವರ್ಷದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ನ್ಕೊಬಾನಿ ಮೊಕೊಯೆನಾ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 3.3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜೇಮ್ಸ್ ನೀಶಮ್ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ಗಳು), ಕೋಲ್ ಮೆಕಾಂಚಿ (11 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ರನ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಜಕಾರಿ ಫಾಲ್ಕ್ಸ್ (03 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 01 ರನ್) ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಟ್ಜೀ, ಓಥ್ನಿಯಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಣ.
92 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಸಹ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಟೊನಿ ಡಿ ಜಾರ್ಜಿ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಾನರ್ ಎಸ್ಟರ್ಹುಯಿಜೆನ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
South Africa start the New Zealand series with a seven-wicket win.#NZvSA — Cricbuzz (@cricbuzz) March 15, 2026
ಇವರಲ್ಲದೇ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಡಯೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 16 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜೇಸನ್ ಸ್ಮಿತ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್, ರೂಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವ್ರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 16.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 92 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಮತ್ತು ಜಕಾರಿ ಫಾಕ್ಸ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
