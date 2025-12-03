ETV Bharat / sports

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಸರಣಿ ಸಮಬಲ

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

South Africa Cricket Team
South Africa Cricket Team (File Photo: (AP))
By PTI

Published : December 3, 2025 at 10:41 PM IST

ರಾಯಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 358 ರನ್​ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 93 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಏಕದಿನ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು 83 ಬಾಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್​​ ಸಿಡಿಸಿದ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್​ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ ಶತಕದಾಟ(110 ರನ್​ಗಳು) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ 68, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 54ರನ್​ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಶತಕ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 49.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 362 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ್​ ಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.

ಭಾರತದ ಪರ, ಅರ್ಶದೀಪ್​ ಸಿಂಗ್ 54 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್‌: ಭಾರತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 358/5 (ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 102, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 105, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಔಟಾಗದೇ 66 ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 63 ರನ್​ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 49.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 362 (ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ 110, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್‌ಕೆ 68, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 54; ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 36 ರನ್​ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ರುತುರಾಜ್: ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರುತುರಾಜ್ 77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಅವರ ಶತಕಗಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರೆವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾರಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಪಂದ್ಯಗೆದ್ದು, ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.

