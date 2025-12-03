ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಸರಣಿ ಸಮಬಲ
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : December 3, 2025 at 10:41 PM IST
ರಾಯಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 358 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 93 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 102 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಏಕದಿನ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು 83 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 105 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರ ಶತಕದಾಟ(110 ರನ್ಗಳು) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ 68, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 54ರನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಶತಕ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 49.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 362 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ್ ಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತದ ಪರ, ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 54 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಭಾರತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 358/5 (ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 102, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 105, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಔಟಾಗದೇ 66 ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 63 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 49.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 362 (ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ 110, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ 68, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 54; ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 36 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ರುತುರಾಜ್: ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರುತುರಾಜ್ 77 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲೇ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ರುತುರಾಜ್ ಅವರ ಶತಕಗಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರೆವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತಗಳು ಬಾರಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಪಂದ್ಯಗೆದ್ದು, ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.
