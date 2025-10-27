ETV Bharat / sports

IND vs SA ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ನಾಯಕ ವಾಪಸ್​

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 4:37 PM IST

South Africa Test Squad: ಮುಂಬರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂದು 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ಸಫಾರಿ ಪಡೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್​, 3 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ 15 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಟೆಸ್ಟ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ ಬ್ಯಾಕ್​: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು, ಬಾವುಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಿಣ ಪಡೆ 2025ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸಮಬಲ ಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ
ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ (IANS)

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು 2-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ತವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಆಗಿದೆ.

ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸುಶ್ರೀ ಕಾನ್ರಾಡ್, "ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

IND vs SA ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ?

ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 18ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗುವಾಹಟಿ ಎಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ

ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಮಾ (ನಾಯಕ), ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೇವಿಸ್, ಟೋನಿ ಡಿ ಝೋರ್ಜಿ, ಜುಬೈರ್ ಹಮ್ಜಾ, ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್, ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್​, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ವಿಯಾನ್​ ಮುಲ್ಡರ್, ಸೆನುರಾ ಮುತ್ತುಸಾಮಿ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್ಸ್​ ಸ್ಟಬ್ಸ್​, ಕಗಿಸು ರಬಾಡ, ರಿಯಾನ್​ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಕೈಲ್​ ವೆರೈನ್​.

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ನವೆಂಬರ್ 14-18, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
  • ನವೆಂಬರ್ 22 - 26, ಎಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಗುವಾಹಟಿ

