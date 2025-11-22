ಏಕದಿನ, ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
Published : November 22, 2025 at 11:19 AM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸರಣಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸರಣಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅನ್ರಿಚ್ ನಾರ್ಟ್ಜೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 21, 2025
The South African Men’s selection panel has announced full-strength squads for the upcoming white-ball tour against India.
One-Day International (ODI) captain Temba Bavuma will lead the side in the three-match ODI series from 30 November - 06… pic.twitter.com/fyVcdWlH8T
32 ವರ್ಷದ ನಾರ್ಟ್ಜೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರೂಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡೆವಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಟೋನಿ ಡಿ ಜೋರ್ಜಿ, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್, ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ತಂಡ: ಏಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (ನಾಯಕ), ಓಟ್ನಿಯೆಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂವಿಸ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ , ಟೋನಿ ಡಿ ಜೊರ್ಜಿ, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೆರಾ, ರೀಜಾ ಹೆಂಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಲಿಂಡೆ, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಡೇವಿಡ್ ಎಮ್ಪಿರ್ಡಿ, ಕ್ವಿನಾಲ್ ಎಂಫಕಾ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (ನಾಯಕ), ಒಟ್ನಿಯೆಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಮನ್, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್, ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್, ಟೋನಿ ಡಿ ಜೊರ್ಜಿ, ರೂಬಿನ್ ಹರ್ಮನ್, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಏಡೆನ್ ಆರ್ ಎನ್ಗಿರಮ್, ರಾಯನ್ ಆರ್ ಎನ್ಗಿರಮ್ ಸುಬ್ರಾಯನ್.
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
- ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ನವೆಂಬರ್ 30, ರಾಂಚಿ
- ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 03, ರಾಯ್ಪುರ
- 3ನೇ ODI - ಡಿಸೆಂಬರ್ 06, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
ಟಿ20 ಸರಣಿ
- ಮೊದಲ T20I - ಡಿಸೆಂಬರ್ 09, ಕಟಕ್
- ಎರಡನೇ ಟಿ20 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, ಚಂಡೀಗಢ
- ಮೂರನೇ ಟಿ20 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 14, ಧರ್ಮಶಾಲಾ
- 4ನೇ ಟಿ20 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, ಲಕ್ನೋ
- 5ನೇ ಟಿ20 - ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, ಅಹಮದಾಬಾದ್
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೆಂಬಾ ಬಾವುಆ ನೇತೃತ್ವದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
