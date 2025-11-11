ETV Bharat / sports

ಶಮಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ದಾದಾ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ
ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ (IANS)
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅವರತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಎಐ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ನೋಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಬಹುದು. ಶಮಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಮಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಸದ್ಯ ಯುವ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಮಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೂರು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 91 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 15 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಪುರ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂಥ್​ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದ ಶಮಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುನರಾಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್, ವೇಗ, ಲೈನ್​ ಅಂಡ್​ ಲೆಂಥ್​ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್​ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಹೌದು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ದಾದಾ ಹೇಳಿದರು. "ಜುರೆಲ್ ದೇಶಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವುದು ಖಚಿತ. ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜುರೆಲ್‌ಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಗಂಗೂಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜುರೆಲ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು.

