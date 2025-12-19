ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ 50 ಕೋಟಿ ಮೊಕದಮ್ಮೆ ಹೂಡಿದ ಗಂಗೂಲಿ!
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ರೂ ಮೊಕದಮ್ಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 19, 2025 at 12:06 PM IST
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತಮ್ ಸಹಾ ವಿರುದ್ಧ ₹50 ಕೋಟಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೋಟ್ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಂಗವಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಈವೆಂಟ್ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೆಸ್ಸಿ ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನ ತೊರೆದರು. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೇರುಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಉತ್ತಮ್ ಸಹಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಕ ಶತದ್ರು ದತ್ತಾ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಗಂಗೂಲಿ, ಸಹಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಂಗೂಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ್ ಸಹಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಮಗೂ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗೂಲಿ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿ.13 ರಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೆಸ್ಸಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನರೆದಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಸ್ಸಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಸೆದು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಆಯೋಜಕ ಸತದ್ರು ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಸ್ಸಿ ನೋಡಲು ಸಿಗದ ಅವಕಾಶ; ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಕುರ್ಚಿ ತೂರಾಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶ