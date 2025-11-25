ETV Bharat / sports

ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಭಾವಿ ಪತಿ ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವಿವಾಹ ವಾಗಲಿರುವ ವರ ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 25, 2025 at 5:31 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ದಿನ ವರ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಸಹ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಬಳಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂದು ಪಲಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಎಸ್‌ವಿಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಫೋಟೋ ಶೂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಸೆರಿ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಲಾಶ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಲಾಶ್ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪಲಾಶ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಲಾಶ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಘಟನೆ ವಿವರ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಸಂದೋಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಧಾನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್​ ಮುಚ್ಚಲ್​ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹಠಾಟ್​ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಪಲಾಶ್​-ಮಂಧಾನ ಪ್ರೇಮ್​ ಕಹಾನಿ: ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ 2019ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಂಬಂಧ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್​ ಕಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಲಾಶ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂಧಾನ ತಮ್ಮ ಇನ್​ಸ್ಟಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಧಾನ ತಮ್ಮ ಸಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ, ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್ ಅವರು ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದೆ.

