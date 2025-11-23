ETV Bharat / sports

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ; ಇಂದೇ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಸಮಾರಂಭ (ANI)
ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವೂ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮದುವೇ ಸಮಾರಂಭ ವೇಳೆ ಮಂಧಾನ ತಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಸಂಜೆ ವಿವಾಹ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಸ್ಯಾಮ್ಡೋಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಧಾನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ, ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮೂಹೂರ್ತ ಇಂದು ಸಂಜೆ 4:30ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ, ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ತೋಹಿನ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದವು. ಸಾಂಗ್ಲಿ ನಗರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್ಡೋಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಧನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು, ವರ ಪಲಾಶ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಮಂಧನಾ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರು.

ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಸಹ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ರೇಣುಕಾ ಠಾಕೂರ್, ಯಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಅವರ ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಪಲಾಶ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತರಚನೆಕಾರಿ ಫಲಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಮಂಧಾನ ತಂದೆ ತೀವ್ರ ನಿಘಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

