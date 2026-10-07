ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಪಟ್ಟ: ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಉಪನಾಯಕಿ
ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾಗೆ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 7, 2026 at 3:32 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕಿ ಯಾರು?. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಕಾಯಂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
🚨 News 🚨 Here's #TeamIndia women's T20I and ODI squads under Smriti Mandhana's first series as full-time captain 👏 More Details ▶️ https://t.co/jW53GaoweG #INDvZIM | @mflone_ | @mandhana_smriti https://t.co/4zOhFgDO7h— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಂಧಾನ: ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಈಗ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು, ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಿರಿಯ ಸಹ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ. ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಧಾನ ನಾಯಕತ್ವದ ಅನುಭವ: ಎಡಗೈ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Honoured. Grateful. Ready. 💙 @mandhana_smriti reflects on the immense pride of becoming #TeamIndia Captain and carrying the legacy forward 🫡🇮🇳 https://t.co/qFooagUeJr— BCCI Women (@BCCIWomen) October 6, 2026
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಟಿ-20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾಗೆ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಭಾರತ ಎ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಟಿ20 ಆಡಿದ ನಂತರ ಮಿನ್ನು ಮಣಿ ಕೂಡ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಪರ ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ ಟಿ20 ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರುಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕಿ), ನಿಕಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಜಿ.ಕಮಲಿನಿ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಿನ್ನು ಮಣಿ ಕಲಿತಾ.
A dawn of a new era ✨ Smriti Mandhana takes charge as the Captain of the Indian Women's cricket team 🇮🇳 Go well, Captain 🫡 More details ▶️ https://t.co/tbLb4jOiCn #TeamIndia | @mandhana_smriti https://t.co/27AxmrUhKt— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ಭಾರತ ಏಕದಿನ ತಂಡ: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ನಾಯಕಿ), ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ, ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ (ಉಪನಾಯಕಿ) , ರಿಚಾ ಘೋಷ್, ಯಾಸ್ತಿಕಾ ಭಾಟಿಯಾ, ವೈಷ್ಣವಿ ಶರ್ಮಾ, ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಚರಣಿ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗತುರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗತೂರ್.
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