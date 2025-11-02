21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ; ಮಿಥಾಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಧೂಳೀಪಟ
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.
Published : November 2, 2025 at 7:26 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 7:32 PM IST
Smriti Mandhana Record: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು 21 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬರೆದರು.
2017ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ 409 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 2025ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಧಾನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2 ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು 1 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Milestone unlocked! 🔓#TeamIndia vice-captain Smriti Mandhana now has the most runs by an Indian player in a single edition of the ICC Women's ODI World Cup 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) November 2, 2025
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಗ್ರ 5 ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಪೂನಮ್ ರಾವತ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್- ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು:
- ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ - 434* (2025)
- ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ - 409 (2017)
- ಪೂನಮ್ ರಾವತ್ - 381 (2017)
- ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ - 359 (2017)
- ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ - 327 (2022)
ಹೀಲಿ ನಂ1: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಒಂದೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 509 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ಟ್ ಹೀಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಇದುವರೆಗೆ 470 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 40 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
IND vs SA ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, 2005 ಮತ್ತು 2017ರ ನಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಫೈನಲ್ ಆಡುತ್ತಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಎರಡೂ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತ 36 ಓವರ್ ವೇಳೆಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 203 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಕ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
