INDW vs SLW 3ನೇ ಟಿ20; ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 4:33 PM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈದಾನ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂದು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೇ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಖಲೆ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಮಂಧಾನ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು 28ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೊದಲು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 333 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 10,868ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Major Milestone unlocked 🔓— BCCI Women (@BCCIWomen) December 21, 2025
Vice-captain Smriti Mandhana becomes the 1⃣st Indian and only the 2⃣nd player ever to complete 4⃣0⃣0⃣0⃣ runs in women's T20Is 🫡#TeamIndia are 55/1 after 6 overs.
Updates ▶️ https://t.co/T8EskKzzzW#INDvSL | @mandhana_smriti | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/pejpxDS2FP
ಮಂಧಾನ ಭಾರತ ಪರ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಟೆಸ್ಟ್, 117 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 155 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 629 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 14 ಶತಕ ಮತ್ತು 34 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 5,322 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 155 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4,021 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ 9972 ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು
ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ (ಭಾರತ) - 10,868 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ಗಳು
ಸೂಜಿ ಬೆಟ್ಸ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - 10,652 ರನ್
ಚಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 10,273 ರನ್
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಭಾರತ) - 9972 ರನ್
ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್: ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಗೆಲುವ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 100 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 76 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ 129 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿ 75 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೆ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
𝐋𝐨𝐜𝐤𝐞𝐝 𝐢𝐧 🔒— BCCI Women (@BCCIWomen) December 23, 2025
Series lead in sight as #TeamIndia gear up for Round 2⃣ 🔥#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/JhUU78Ep15
ಹೆಚ್ಚು T20I ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಟಾಪ್ 5 ನಾಯಕಿಯರು
ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 76 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ಭಾರತ) - 75 ಪಂದ್ಯಗಳು
ಹೀದರ್ ನೈಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 71 ಪಂದ್ಯ
ಚಾರ್ಲೆಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 68 ಪಂದ್ಯ
ನರುಯೆಮೋಲ್ ಚಾಯ್ವೈ (ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್) - 55 ಪಂದ್ಯ
