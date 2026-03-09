ETV Bharat / sports

ಗಂಭೀರ್​ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ: ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಮ್​ಎಸ್​ ಧೋನಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ
ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿ (IANS)
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ 96 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೋಚ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಕೋಚ್ ಸಾಬ್​ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ನಗು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಆ ಮುಗುಳು ನಗು ಕಿಲ್ಲರ್​ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್​ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಎಂದ ಧೋನಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು

  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು 25 ರಿಂದ 30 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ - ಸುನಿಲ್​ ಗವಾಸ್ಕರ್​.
  • ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಹರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ - ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​
  • ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
  • ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಬೆಸ್ಟ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು - ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
  • ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಭಾನುವಾರ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ - ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್
  • ಈ ಗೆಲುವು ನಂಬಿಕೆ, ದೃಡಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಿದ್ದತೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಗೆಲುವುಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು - ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​: ಪೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ (89), ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ (52), ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ (54), ಶಿವಂ ದುಬೆ (28) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 255 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಸ್ಪೆಲ್​ಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೇವಲ 159 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿದೆ. ಕಿವೀಸ್​ ಪರ ಟಿಮ್​ ಸೈಫರ್ಟ್​ (52) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್​ (43) ಸಹ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 96 ರನ್​ಗಳಳ ಬೃಹತ್​ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

