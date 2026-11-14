SMAT 2026: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ ಬೌಲರ್ಸ್
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 14, 2026 at 1:46 PM IST
Suryakumar Yadva 21 Ball 60 Runs: ಭಾರತೀಯ ಟಿ20 ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಜೇಯ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಕೇವಲ 13.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 173 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 41 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇಂದಿನಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 14) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 172 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂಗ್ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
Fifty from just 15 balls in Syed Mushtaq Ali against Hyderabad as a Captain of Mumbai. SuryaKumar Yadav making strong statement for his comeback. https://t.co/lhlFD8FdzQ— MI Fans Army™ (@MIFansArmy) November 14, 2026
21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 60 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 285.71 ಆಗಿತ್ತು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮುಶೀರ್ 212.50 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮೋರ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ದುಬೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂಬೈಯನ್ನು 13.1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 172 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೋಡಿಮೆಲಾ ಹಿಮತೇಜ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಚಾಮ ವಿ ಮಿಲಿಂದ್ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸಹ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
Syed Mushtaq Ali Trophy: Suryakumar Yadav Smashed 60* (21) While Chasing 173 against Hyderabad 🔥🔥 https://t.co/TyMmyzdMCS— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) November 14, 2026
ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ: ಅಮನ್ ರಾವ್ ಪೇರಾಲ, ತನ್ಮಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅಭಿರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೊಡಿಮೇಲ ಹಿಮತೇಜ, ಭವೇಶ್ ಸೇಠ್ (ವಿ.ಕೀ), ಚಾಮ ವಿ ಮಿಲಿಂದ್ (ನಾಯಕ), ತನಯ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್, ಪ್ರಣವ್ ವರ್ಮಾ, ವೇದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಜಯ್ ದೇವ್ ಗೌಡ್, ಚಿಂತ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ರೆಡ್ಡಿ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡ: ಅಂಗಕೃಷ್ ರಘುವಂಶಿ, ಸಾಯಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾ), ಹಾರ್ದಿಕ್ ತಮೋರ್ (ವಿ.ಕೀ), ಮುಶೀರ್ ಖಾನ್, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಥರ್ವ ಅಂಕೋಲೇಕರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್.
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