ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ RCB ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್
ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 19, 2026 at 1:50 PM IST
SMAT 2026 Yuzvendra Chahal Record: ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು. ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ 'ಬಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದೆ.
124 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆದ ತಮಿಳುನಾಡು
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹರಿಯಾಣ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ತಮಿಳುನಾಡು 19.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 124 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ 16.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 126 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 37 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ತಂಡ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಚಾಹಲ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಈ ಋತುವಿನ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 399ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 400 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಹಲ್ ಈಗ ತಮ್ಮ 346 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 402 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
🚨 HISTORY BY YUZVENDRA CHAHAL 😍 - He becomes the first Indian bowler to complete 400 wickets in T20s. Sadly he never played a T20I World Cup match for India. https://t.co/1DxwM6H3q2— Johns. (@CricCrazyJohns) November 19, 2026
ಚಹಾಲ್ ನಿಶಾಂತ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರರ್ಶನ
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಹಲ್ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅಮಿತ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ 37 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸಚಿನ್ 27 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಯಕ ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ 19 ರನ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹರಿಯಾಣದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು, ನಾಯಕ ಅಂಕಿತ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅದ್ಭುತ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು 37 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು.
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